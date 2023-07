Grote bosbrand in Zwitserland, honderden bewoners geëvacueerd

In de Zwitserse regio Oberwallis is maandagmiddag een grote bosbrand uitgebroken. Bewoners zijn geëvacueerd en de bluswerkzaamheden zullen naar verwachting nog zeker de hele nacht doorgaan.

Inwoners van de dorpen Fiesch en Obere-Eichen/Bitsch zijn geëvacueerd, meldt de lokale politie op Twitter. Die waarschuwt ook voor vallende rotsblokken.

Bijna 200 mensen, onder wie 150 brandweerlieden, zijn ingezet om de vlammen te blussen, melden de autoriteiten maandagavond op een persbriefing. Het is nog niet duidelijk hoeveel vierkante meter in brand staat, maar er is ‘een grote brand met veel rook’, aldus politiewoordvoerster Adrienne Bellwald. Een stevige wind wakkert de vlammen aan.

Vier blushelikopters zullen de hele nacht doorgaan met blussen. Dinsdag stuurt het leger nog een extra helikopter naar het gebied.