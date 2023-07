Dronken aardbeien met wodka en korianderzaad

Wanneer er gasten op bezoek komen, is de kans groot dat ik tegen het einde van de avond zelf al wat aangeschoten ben. Het laatste wat je dan wil, is lang in de keuken staan. Je zou kunnen zeggen dat dit nagerecht uit gemakzucht ontstond, zelf houd ik het er liever op dat zelfkennis het begin van alle wijsheid is.

Door de aardbeien te marineren in wodka pimp je hun smaak en het korianderzaad voegt een onverwachte maar subtiele twist toe. Makkelijk te maken, zelfs vlak voor je bezoek aankomt, om het daarna in de koelkast te zetten tot het tijd is om alles in kommetjes te scheppen. Lekker met een bolletje vanille-ijs. Al geef ik zelf de voorkeur aan een dot room en doe ik er ook weleens een financier-cakeje of madeleine van een goede bakker bij (die van Domestic in Antwerpen zijn mijn favoriet).

Voor 4 personen

● 1 kg aardbeien

● 1/2 citroen, sap + geraspte schil

● 3 el wodka

● 1/2 tl korianderzaad

● 2 el kristalsuiker

Bereiding

1. Vijzel het korianderzaad tot poeder. Halveer de helft van de aardbeien en prak grof met de achterkant van een vork. Snijd van de aardbeien die over zijn de helft doormidden en houd de rest apart voor de afwerking.

2. Doe de geprakte en doormidden gesneden aardbeien in een kom en meng met de andere ingrediënten. Zet minstens een uurtje tot enkele uren in de koelkast. Af en toe omroeren kan, maar is geen must.

3. Snijd net voor het serveren de opzij gehouden aardbeien doormidden en meng onder de rest. Verdeel de aardbeien en marinade over kommetjes of een diep bord en werk af met wat je voorhanden hebt: een dot room, bolletje ijs, blaadje munt, verkruimeld koekje ...

TIP

● Kinderen aan tafel of gewoon liever geen alcohol? Laat de wodka dan gerust weg.

● Til dit dessert nog een trapje hoger door de zelfgemaakte bessenwodka te gebruiken.