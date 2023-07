Vingerkootjesballet en een onbezongen held

Thilo Dahlmann, Hedayet Djeddikar The Last Epiphany Challenge Classics

Zelden zo’n mooie Brahms gehoord als die van Thilo Dahlmann en Hedayet Djeddikar. De Duitse bas-bariton en de Zwitserse toetsenist plakken onschuld en schoonheid op de wonden van de Tweede Wereldoorlog met volksliedarrangementen van Brahms en de In Memoriam – Holocaust Lieder van Norbert Glanzberg. Die verschuilde zich voor de naziterreur in het Parijs van Edith Piaf en Yves Montand, waar hij uitgroeide tot een gevierde songsmid en filmcomponist. Pas in het laatste kwart van de eeuw ‘bekeerde’ hij zich tot klassiek.

Glanzbergs liederen op teksten van oorlogsgetuigen zijn intiem en intens, donker en verstild – als een dagboek vol pijnlijke geheimen. Dahlmanns stem past perfect bij dit coloriet, al boet ze op het randje van het sentiment wel eens in aan focus. Djeddikars fijnzinnige vingerkootjesballet doen de liederen trillen van ontroering. En dan is er nog de onbezongen held: de Bösendorfer Konzertflügel Imperial (1922) die je oren in de klank doet zakken als een warm mes in een klontje boter. (sta)