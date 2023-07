Gemengde emoties in strakke rocksongs

Palehound Eye on the bat Polyvinyl

Palehound, een trio uit Boston, hield ons tot dusver bezig met niet al te originele folky grungerock, maar gooit het roer nu gepast om naar een strakkere, uitgeklede sound die soms explodeert in ruige gitaarrock, maar even vaak intimistisch inzakt. Zangeres en gitariste Ellen Kempner heeft de tien songs mee geproduceerd, en dat is een belangrijke beslissing van iemand die hier toch haar verwrongen ziel over een relatiebreuk blootlegt.

De goeie en catchy songs combineren energie en melodie zodat ze elkaar versterken. Maar dit is ook een interessante tekstplaat met opvallend heldere, goedgeschreven poëtische teksten van een vrouw die de schuld evenzeer bij zichzelf legt. ‘I’m glad that you found yourself/ But you didn’t need my help’, schreeuwt Kempner in het waanzinnige ‘The clutch’ uit hoe ze tegelijk blij en gefrustreerd achterblijft. En haar ‘Good sex’ is bijna een kortverhaal, compleet met een filosofische pointe. Een kleine, maar spitse en moedige rockplaat. (vpb)