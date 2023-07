John Coltrane met Eric Dolphy: daar krijgt geen jazzfan genoeg van

John Coltrane with Eric Dolphy Evenings at the Village Gate Impulse

Een Bob Dylan-fan speurde in de New York Library of Performing Arts naar werk van zijn grote idool en botste op iets wat ook veel mensen zou kunnen interesseren. Het resultaat is dit album van tachtig minuten, dat geen jazzfan onberoerd zal laten. Op 9 augustus 1961, enkele maanden voor de vermaarde opnames in de New Yorkse Village Vanguard, speelde het kwartet van John Coltrane in de naburige Village Gate, met als bijzondere gast Eric Dolphy.

Dolphy speelt fluit op opener ‘My favorite things’, maar is vooral indrukwekkend op altsax en basklarinet, een instrument waarop hij baanbrekend werk verrichtte (luister maar naar ‘When lights are low’). In de band speelde toen nog Reggie Workman op contrabas (hij werd later vervangen door Jimmy Garrison), maar Elvin Jones (drums) en McCoy Tyner (piano) zijn hier wel al in volle glorie te bewonderen. Om nog te zwijgen van Coltrane zelf, die in 1961 klaar was voor zes stormachtige jaren. Onmisbaar voor elke jazzfan. (pdb)