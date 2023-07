Parket opent gerechtelijk onderzoek naar verdwijning Émile in Frankrijk

Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek gestart naar de verdwijning van de kleine Émile, die al bijna tien dagen vermist is in een Frans alpendorpje. Dat meldt de procureur van Digne-les-Bain Rémy Avon in een persbericht.

De Franse peuter Émile (2,5) is nu al tien dagen vermist nadat hij op 8 juli weggewandeld was uit de tuin van zijn grootouders in het gehucht Haut-Vernet in de Franse Alpen. Er werd onmiddellijk een grootschalige zoekactie gelanceerd, maar er is voorlopig geen enkel spoor.

Maandag werd een nieuwe fase in het onderzoek geopend. De verdwijning werd niet langer als een sporenonderzoek ‘op heterdaad’ gezien, maar als een vooronderzoek. Concreet betekent dit dat politiediensten niet zomaar meer huiszoekingen mogen uitvoeren en dat er nu vooral gekeken wordt naar alle informatie die tijdens de zoekactie verzameld werd. Dinsdag kondigde de procureur van Digne-les-Bains aan dat er vanwege de complexiteit van de zaak een gerechtelijk onderzoek geopend wordt. Twee onderzoeksrechters uit Aix-en-Provence werden belast met het dossier, aldus procureur Rémy Avon.

© afp

Tot op vandaag wordt geen enkele hypothese uitgesloten. Zo werd al geopperd dat Émile mogelijk is meegenomen door een wolf of een grote vogel, maar dat lijkt ongeloofwaardig. De jongen is volgens zijn familie een goede stapper, maar er wordt steeds meer uitgegaan van de betrokkenheid van een andere persoon. Zo wordt er bijvoorbeeld gedacht aan een ontvoering, maar zou er ook een ongeval gebeurd kunnen zijn waarbij die persoon het lichaam van de jongen mogelijk verplaatste.

Avon verzekerde dat ‘alle pistes nog steeds onderzocht worden, geen enkele piste wordt uitgesloten of naar voren geschoven’.