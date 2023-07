China investeert massaal in groene energie, maar de vraag naar energie is er zo groot dat het verbruik van steenkool blijft pieken. — © getty images

Klimaatgezant John Kerry is in Peking om het klimaatakkoord van Parijs nieuw leven in te blazen. De hoop dat de afspraken van 2015 de opwarming onder 2 graden kunnen houden, vervliegt razendsnel.