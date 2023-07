Hongaarse boekenwinkel beboet voor Heartstopper

Een boekenwinkel in Boedapest moet een boete van 12 miljoen Hongaarse forint (zo’n 32.000 euro) betalen omdat het de graphic novel Heartstopper verkochtin de jeugdafdeling.

De Britse graphic novel Heartstopper – die als serie ook op Netflix een succes is – gaat over een romancetussen twee tienerjongens. Het stond zonder extra folie – die moet verhinderen dat klanten in het boek kunnen bladeren – tussen andere jeugdboeken in de winkelrekken. Dat is een inbreuk tegen een wet uit 2021 die ‘het afbeelden en de promotie van homoseksualiteit’ verbiedt bij kinderen. ‘Het onderzoek stelt dat de boeken in kwestie homoseksualiteit afbeelden en toch tussen literatuur voor minderjarigen geplaatst werden’, verklaarden de Hongaarse autoriteiten in een verklaring tegen het nationaal persbureau MTI.

De anti-lgbti-wet past binnen het conservatieve programma van premier Viktor Orban en zou minderjarigen moeten beschermen tegen pornografische beelden of media die een geslachtsverandering of homoseksualiteit aanmoedigen. De Europese Commissie daagde Hongarije in 2022 voor het Europees Hof van Justitie vanwege de wet. (sgi)