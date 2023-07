Rome breekt temperatuurrecord

Het is 41,8 graden Celsius in Rome. De Civiele Bescherming stuurt vrijwilligers de straat op om hulp te bieden.

Net als in de rest van Zuid-Europa bereikt het kwik ook in Italië recordhoogtes. In hoofdstad Rome steeg de temperatuur dinsdagmiddag tot 41,8 graden, meer dan een graad warmer dan het vorige record. Dat vorige record van 40,7 graden werd pas eind juni vorig jaar opgetekend. In het zuiden van het land is het nog warmer: op sommige plaatsen in Sicilië is het 43 graden, in zuidelijke delen van Sardinië 44 graden.

In 20 van de grootste steden van het land geldt dinsdag code rood, het hoogste hitte-alarm, voor woensdag is die alarmfase in 23 steden afgekondigd. In noordelijker gelegen steden zoals Firenze en Bologna is de hitte iets ‘draaglijker’, met temperaturen van 37 à 38 graden.

De overheid waarschuwt dat de hoge temperaturen niet alleen kwetsbare, maar ook gezonde mensen, kunnen treffen. In Rome stuurt de Civiele Bescherming vrijwilligers de straat op om mensen te helpen die door de hitte problemen ondervinden. Nabij het Colosseum en andere toeristische bestemmingen wordt water uitgedeeld.

De krant The Guardian weet dat sommige Italiaanse ziekenhuizen 20 tot 25 procent meer mensen binnenkrijgen met hittegebonden klachten zoals uitdroging of een hitteslag.