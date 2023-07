‘Ik ben ontstaan uit een spermacel van Karel De Gucht: daar kan ik zelf toch niets aan doen?’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Stamboom

Stamboompolitici hebben het niet altijd gemakkelijk, getuigt Open VLD-parlementslid Jean-Jacques De Gucht. ‘Ik zit al bijna twintig jaar in de politiek, maar ik blijf elke keer opnieuw hetzelfde riedeltje horen: “Jean-Jacques De Gucht, Alexander De Croo en Mathias De Clercq zijn fils à papa!” Toegegeven, een bekende achternaam hebben is een voordeel als je voor het eerst meedoet aan de verkiezingen. Maar daarna moet je het toch vooral zélf zien te rooien.’

Hij doet die uitspraken in Humo, in een dubbelinterview met zijn vader, Karel De Gucht. ‘Maar ik vind het toch vooral een voordeel, hoor, een vader hebben in de politiek’, voegt zoon De Gucht er nog aan toe. ‘Het geeft je een zekere ervaring mee, waarop je voort kunt bouwen.’

Hollanders

‘Koopt uw pinten aan de toog. Enkel Hollanders kopen blikken in de nachtwinkel.’ Dat was het eerste van de Tien Geboden van de Gentse Feesten. Die waren ooit officieus, maar ze werden intussen door het Gentse stadsbestuur geadopteerd. Al tien jaar lang moeten de Nederlanders verdragen dat ze weggezet worden als gierigaards. En dan vindt niet iedereen grappig, bleek uit een getuigenis in De Gentenaar. De Nederlandse ambassadeur in België, Pieter Jan Kleiweg, ving de discussie op en beloofde poolshoogte nemen om het ‘diplomatieke incident in de kiem te smoren’.

Stamboom (2)

Zeker na het vertrek van partijvoorzitter Egbert Lachaert krijgen de politieke dynastieën binnen Open VLD nogal wat kritiek te verwerken. ‘Als je een zondebok zoekt, is het erg handig om te zeggen dat sommigen op basis van hun naam worden voorgetrokken’, zegt Jean-Jacques De Gucht nog in Humo. ‘Met dat soort eindeloze discussies komen we geen stap verder. Ik moet mij toch niet tot in de eeuwigheid blijven verantwoorden voor mijn carrière? Ik ben nu eenmaal ontstaan uit een spermacel van Karel De Gucht: daar kan ik zelf toch niets aan doen?’

Veel input lijkt hij trouwens niet gekregen te hebben van zijn vader, die als politicus weinig tijd vrijmaakte voor zijn kinderen. ‘Dat zou kunnen kloppen, ja. Maar ondanks de fouten die ik heb begaan, denk ik niet dat ze blijvende schade hebben opgelopen’, zegt Karel De Gucht. ‘Mijn psycholoog denkt daar anders over’, repliceert Jean-Jacques lachend.

Hollanders (2)

Ambassadeur Kleiweg werd uiteindelijk met de nodige egards ontvangen op de Gentse Feesten. Hij ging er onder meer gretig op de foto met burgemeester Mathias De Clercq, Feestenburgemeester Bram Van Braeckevelt en de politie. Iedereen wou blijkbaar duidelijk maken dat Nederlanders wel degelijk welkom zijn. ‘Hij goa kier trakteere, hij ee geld mee’, zei burgemeester De Clercq met een knipoog. En jawel, Kleiweg kwam over de brug met een tournée générale.

Stamboom (3)

In het interview met de De Guchts zit wel wat venijn richting de vertrokken Lachaert. ‘Een jaar voor de verkiezingen vertrekken als voorzitter: dat doe je niet’, zegt Karel De Gucht. Jean-Jacques zit op dezelfde lijn. ‘Of je dat ontslag moet aankondigen in een whatsappberichtje, zonder dat er een plan klaarligt voor wat er ná jou moet gebeuren: daar heb ik mijn twijfels bij, en dat is heel zacht uitgedrukt.’

Vader De Gucht komt ook nog een laatste keer terug op de stamboompolitici. ‘Jean-Jacques en ik zitten samen in het partijbestuur van Open VLD omdat de leden ons verkozen hebben. Dat is toch democratisch? Al dat gedoe over baronieën en dynastieën is pure quatsch. Egbert Lachaert stamt nota bene zelf af uit een politieke familie! Zijn vader Patrick was een parlementslid, en zijn grootvader Elie Van Bogaert was in een ver verleden zelfs minister voor de BSP (Belgische Socialistische Partij, red.). Is dát dan geen dynastie?’