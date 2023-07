Is de Tour beslist? Vingegaard rijdt Pogacar op grote achterstand in tijdrit, Van Aert derde

De Tour lijkt in een beslissende plooi gevallen te zijn. Gele trui Jonas Vingegaard verpulverde de tegenstand in de tijdrit en reed ruim anderhalve minuut sneller dan Tadej Pogacar. Wout van Aert werd derde.

Geel: Jonas Vingegaard (Den)

Groen: Jasper Philipsen (Bel)

Bolletjes: Giulio Ciccone (Ita)

Wit: Tadej Pogacar (Slo)

De tijdrit was slechts 22,4 kilometer lang, maar met meer dan zeshonderd hoogtemeters was dit parcours op papier eerder iets voor de klassementsrenners met een goede tijdrit in de benen dan voor de pure tijdritspecialisten zoals een Wout van Aert. De laatste vijf kilometer van de tijdrit liepen stevig op en dus was de hamvraag voor aanvang: wie wisselt van de tijdritfiets naar de gewone fiets en wie legt de steile slotkilometers af met de tijdritfiets?

De eerste richttijd werd wel neergezet door een echte hardrijder. Rémi Cavagna klokte af in 35’42”, een tijd waarmee hij lange tijd in de hot seat mocht zitten. De Fransman moest uiteindelijk plaatsruimen voor Van Aert, want onze landgenoot dook vijftien seconden onder de tijd van de Franse kampioen tijdrijden.

Maar al snel werd duidelijk dat het voor de ritzege tussen Pogacar en Vingegaard zou gaan. Bij het eerste tussenpunt blies Pogacar de tijd van Van Aert en co. weg, maar het antwoord van Vingegaard was verschroeiend: de Deen was nog eens 16 seconden sneller dan Pogacar. Die lijn werd ook in het tweede deel van de tijdrit doorgetrokken. Bij het tweede tussenpunt, aan de voet van de Côte de Domancy liep Vingegaard al 31 seconden uit op Pogacar.

Pogacar wisselde voor de slotklim wel nog van fiets. Zou dat nog zoden aan de dijk brengen voor de Sloveen? Het antwoord was neen, integendeel. Vingegaard - die wel gewoon op zijn tijdritfiets de slotkilometers afwerkte - reed een fenomenale slotklim, waarin hij nog eens een minuut extra pakte op Pogacar. Vingegaard was over 22,4 kilometer maar liefst 1’38” seconden sneller dan zijn Sloveense concurrent. Een uppercut van jewelste.

Wat deden de Belgen?

De eerste Belg die zich liet opmerken was Dries Devenyns. De renner van Soudal Quick-Step - die gisteren aankondigde na dit seizoen zijn fiets aan de haak te hangen - mocht zelfs even plaatsnemen in de hot seat toen hij de snelste tijd aan de meet had, al was dat maar van korte duur. Victor Campenaerts maakt er geen geheim van niet meer te focussen op het tijdrijden en hij speelde vandaag dan ook geen rol van betekenis. En dus was het vanuit Belgisch oogpunt uitkijken naar Van Aert.

Binnen het kamp van Jumbo-Visma gaven ze vooraf aan dat voor Van Aert de tijdrit net iets te lastig was om een gooi te doen naar de ritzege. Aan het eerste tussenpunt, na zeven voornamelijk oplopende kilometers, klokte Van Aert op dat moment de derde tijd af, op één seconden van Cavagna. Aan het tweede tussenpunt, dat voorafgegaan werd door het makkelijkst lopende deel van de tijdrit, moest onze landgenoot achttien seconden toegeven. Een mindere dag voor Van Aert of maakte het deel uit van het vooropgestelde plan? Het werd het tweede, want de renner van Jumbo-Visma reed de Côte de Domancy razendsnel op en was aan de aankomst vijftien seconden sneller dan Cavagna, goed voor de toptijd op dat moment. De hoop op de ritzege mocht Van Aert al snel opbergen toen Pogacar en Vingegaard aan het eerste tussenpunt passeerden. Meer dan een derde plaats zat er vandaag niet in voor Van Aert, die 2’51” trager was dan zijn Deense ploeggenoot.

Wat deden de andere klassementsrenners?

Achter de twee tenoren was Pello Bilbao de beste klassementsrenner, al moest ook hij 2’55” seconden toegeven op Vingegaard. Ook Simon Yates en Adam Yates reden een knappe tijdrit en kwamen zelfs in de buurt van de tijd van Van Aert, maar eindigden toch op meer dan drie minuten van de gele trui. De verliezer van de dag was Jai Hindley, die niet verder kwam dan een 24ste plaats op 4’37”. Carlos Rodríguez reed met een twaalfde tijd een redelijke tijdrit.