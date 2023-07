Johnson & Johnson laat patent op ‘Belgisch’ geneesmiddel tegen tuberculose deels vallen

Het patent op het middel is in principe vandaag vervallen, maar door lichte aanpassingen zou Johnson & Johnson een verlenging kunnen afdwingen, schrijft The Guardian. Omdat de ziekte jaarlijks nog zo’n anderhalf miljoen levens kost in vaak arme landen was daar wel protest tegen gerezen.

De organisatie Stop TB, verbonden aan de Verenigde Naties, meldt dat er een akkoord is om in 44 arme landen toch een generische versie van het middel te gebruiken. Een aanbesteding zou al eind deze maand uitgeschreven worden.

Toch krijgt de deal nog kritiek. Zo spreekt Artsen zonder Grenzen van een ‘kortetermijnoplossing’. Een aantal landen waar tuberculose nog een groot probleem is, zou buiten het akkoord vallen. Artsen zonder Grenzen roept landen voor wie het akkoord niet geldt op om het patent ongeldig te verklaren.

Bedaquiline is het belangrijkste middel in een mix van medicijnen die tuberculosepatiënten gebruiken. Door het gebruik van generische middelen zou de prijs per dosis met twee derde kunnen zakken, van anderhalve dollar naar een halve dollar per dag.

Het geneesmiddel van Johnson & Johnson is verkrijgbaar onder de merknaam Sirturo. Het werd in België bij Janssen Pharmaceutica ontwikkeld en gold als een doorbraak in de strijd tegen tbc. Terwijl klassieke geneesmiddelen enkel de reproductie van de bacteriën vertraagden, snijdt dit de energietoevoer van de bacterie af. Dat doodt de tbc-bacterie.

‘Kleine return’

Koen Andries ontdekte het middel in 2003, samen met zeven collega’s. In 2013 kwam Sirturo uiteindelijk op de markt, eerst in de VS. In een interview met De Standaard zei Andries dat hij het in het begin wel moeilijk had om Johnson & Johnson enthousiast te maken over de ontwikkeling. ‘Tbc komt vooral voor in derdewereldlanden. We wisten van in het begin dat de return klein of nihil zou zijn. Het heeft dus heel wat voeten in de aarde gehad, maar gaandeweg raakten meer en meer mensen overtuigd. Nu we het hebben, is iedereen trots.’