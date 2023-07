Vrijdag zit koning Filip 10 jaar op de troon. Dat wordt natuurlijk gevierd met een defilé en een groot feest in het Jubelpark. Wij vieren bescheiden mee en duiken voor de gelegenheid even in het archief van zijn geboorte tot nu. Van blond prinsje met blauwe ogen tot een man die België mee door de 21e eeuw moet loodsen. Of geeft hij er binnenkort de brui aan?