Nisrine Mbarki: ‘Niemand vertelt je wat een hel het moederschap is. Wat een geluk.’

Nisrine Mbarki (1977) is dichter, columnist, schrijver, theater- en programmamaker. Ze debuteerde begin 2022 met ‘Oeverloos’, een bundel waarin ze haar meertaligheid en rijkgeschakeerde afkomst voluit inzet. De bundel stond op de shortlist van zowel de C. Buddingh’-prijs als de Herman De Coninckprijs. Haar gedicht over haar moeder is de leidraad van dit gesprek. ‘Een moeder is een heilige maagd en als je heilig bent, kun je ook veel fouten maken.’

Met de podcastreeks ‘Huis van de Dichter’ wil Jelle Van Riet ons aansteken met haar liefde voor poëzie. Ze nodigt deze zomer zes favoriete dichters uit in Watou, en gaat met hen in gesprek over de poëzie en het leven. Leidraad van het gesprek is één gedicht van de gastdichter, dat ze ook voorlegt aan een lezerspoule waar onder anderen Herman Van Rompuy en Tijmen Govaerts deel van uitmaken.

‘Huis van de Dichter’ is een zesdelige podcastreeks die elke zaterdag verschijnt in de podcastreeksen ‘DS Letteren’ en in ‘Watou. Huis van de Dichter.’ Dit is aflevering 5

© jvr

In de podcast dient dit gedicht van Nisrine Mbarki als uitgangspunt voor het gesprek:

ma mère

ma mère komt uit een geslacht des femmes fortes

zoals haar moeder en grootmoeder

zij dragen de wereld op hun heupen en hun nageslacht als hoofdtooi

mama is gebouwd uit cactusbladeren

en het lijfje van een bijenkoningin

ze werd door de Franse nonnen gekneed

mijn moeder kan niet vergeten laat staan vergeven

kan huizen bouwen van lucht en honing

zegt dat haar psychiater gek is

de stem van mijn moeder snijdt in de tijd

ma mère is een natuurlijk bestrijdingsmiddel van taboes

mama est une boîte de vitesse vivante

ze slaapt overal behalve in haar eigen bed en eet lopend

gaf haar eerste kind aan haar moeder

draagt gouden merkzonnebrillen

mijn moeder houdt niet van koffie

ze schreeuwt in het Tasjelhit omdat ze leeft zegt ze

mama heeft mitrailleurs achter haar kiezen

en een atoombom aan haar huig hangen

ze stelt haar vizier zorgvuldig af op organen

maar schiet op je ogen

vloekt genadeloos (hier staat een vloek in het Arabisch)

mama is een wolkbreuk in Brabant

zegt dat god in haar hart zit en niet in haar haar

ze bijt haar kroost in de nek

draagt ze duizenden kilometers naar haar vaderland

eist waar ze recht op denkt te hebben

klaagt goddeloos als ze pijn heeft en ook als ze geen pijn heeft

zegt dat ze haar leven heeft verspild aan kinderen

vindt overal mannen en vindt mannen niets

kan al haar bezit weggeven als ze wordt geraakt door een illusie

mijn moeder zette mijn vader schaakmat

heeft een hekel aan politiek en stemt ook niet meer

mama is een vreemdelingenlegioen

komt uit een gezin van tien

is een dochter van de Atlantische Oceaan

weet niet waar ze begraven wil worden

mijn moeder is vuur en baart as

ma mère

Uit Oeverloos, uitgeverij Pluim, 2022

