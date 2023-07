Opnieuw vier vennootschappen van zorgbedrijf Triamant failliet verklaard

De Ondernemingsrechtbank van Turnhout heeft dinsdag vier vennootschappen die bij de omstreden woon- en zorggroep Triamant behoren, failliet verklaard. Het gaat om de vennootschappen PatriBree, Patrigelu, Patripuurs en Triamant Digital. Alle vier legden ze maandag de boeken neer. Deze faillissementen komen bij de vorige week al failliet verklaarde vennootschappen.

Onder de Triamant-groep zaten aanvankelijk ruim 20 vennootschappen in België en Luxemburg, met tal van onderlinge connecties en financiële operaties.

Vorige week werden door de ondernemingsrechtbank al de vennootschappen Blue Zones, Care Property Fund, Care For Life en de PatriVelm failliet verklaard. Ook stelde de ondernemingsrechtbank een voorlopige bewindvoerder aan voor de Vividia en Triamant Finance aan.

De dinsdag failliet verklaarde PatriBree stond in voor het beheer van de flats op de site van het failliette Curament in Bree terwijl PatriGelu dat deed op de site van Geluwe. PatriPuurs werd pas opgericht in 2021 en was bezig met de bouw van woningen voor de site in Puurs.

De niet-zorgbehoevende bewoners in Bree en Geluwe kunnen voorlopig nog in hun woningen blijven. Wel is het mogelijk dat bepaalde diensten ermee moeten ophouden, zoals maaltijdbezorging en de uitbating van een cafetaria. De zorgbehoevende patiënten werden op de verschillende sites van Triamant al door de lokale besturen weggehaald en elders ondergebracht.

De curatoren vrezen dat in de komende weken nog meer bedrijven de boeken zullen neerleggen.