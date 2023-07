Portret van een vriendschap, getekend door anorexia

Samen met de fotografie-opleidingen van het KASK (Gent), ESA le 75 (Sint-Lambrechts-Woluwe) en Luca School of Arts (Sint-Lukas Brussel) selecteerde de beeldredactie enkele eindwerken van kersverse masters. Eindwerken die wij jullie willen tonen, iedere week in juli en augustus, omdat ze iets zeggen over waar jongeren vandaag mee bezig zijn. Vandaag ‘Moi, Héloïse’, van ESA le 75-student Noé Znidarsic.

Zolang Noë Znidarsic zich kan herinneren, lijdt Héloïse aan anorexia. De ziekte manifesteerde zich in verschillende gradaties doorheen de jaren. In 2020 verbleef Heloïse zes maanden in een centrum voor mensen met eetstoornissen. Tijdens deze periode besloot Znidarsic zo veel mogelijk momenten vast te leggen die ze samen spenderen. Gedreven door de angst voor het verlies evenals een drang om Heloïse haar schoonheid te tonen zoals de fotograaf ze ervaart, ontstond deze ontroerende, persoonlijke reeks waarin ook metaforen een plaats kregen. Dankzij hun hechte vriendschap schetst de reeks een intiem beeld van Heloïse. Maar, net daarom, roept ze ook vragen op. Hoe ontwikkel en bouw je relaties op als je aan anorexia lijdt? ‘Anorexia is een lichamelijke en mentale ziekte die elk aspect van het dagelijks leven beïnvloedt. Dit verslag van onze vriendschap gaat over de invloed van anorexia op relaties en wil een andere kant van deze onbegrepen en stereotype ziekte laten zien,’ aldus Znidarsic.

Noé en Heloïse. — © Noé Znidarsic

© Noé Znidarsic

© Noé Znidarsic

© Noé Znidarsic

© Noé Znidarsic

© Noé Znidarsic

© Noé Znidarsic

Noé en Heloïse. — © Noé Znidarsic

© Noé Znidarsic

© Noé Znidarsic