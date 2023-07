Bijna 190.000 namaakproducten in beslag genomen in 2022

De Economische Inspectie heeft vorig jaar net geen 190.000 namaakgoederen in beslag genomen. Het gaat vooral om parfums en verzorgingsproducten (110.000 stuks), elektronische apparaten (28.000) en speelgoed (20.000). Die producten gingen allemaal de verbrandingsoven in, maar sinds begin dit jaar wordt een aanzienlijk deel gerecycleerd of geüpcycled.

Namaak is illegaal en soms zelfs gevaarlijk: die producten mogen dus niet op de markt komen en moeten vernietigd worden. Maar omdat vernietigen niet echt duurzaam is, ging de FOD Economie op zoek naar een alternatief. Samen met een gespecialiseerd bedrijf ging de overheidsdienst op zoek naar de best mogelijke bestemming voor deze materialen, door recycling of upcycling.

De namaakproducten bevatten immers vaak materialen die afzonderlijk nog opnieuw kunnen worden gebruikt. Voorts worden de verpakkingen selectief ingezameld voor recycling. Tussen januari en mei van dit jaar werd al 8.000 kilo namaak gesorteerd en onbruikbaar gemaakt, waarvan 60 procent werd gerecycleerd of geüpcycled.

Iedere vernietiging gebeurt onder toezicht van de Economische Inspectie, om zeker te zijn dat namaakproducten worden vernietigd en gerecycleerd.