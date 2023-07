In drie uur naar Parijs: NMBS wil trager alternatief voor Thalys

Spoorwegmaatschappij NMBS onderzoekt met haar Franse tegenhanger SNCF of ze een nieuwe verbinding naar Parijs kan inleggen. Bedoeling is om tegen eind volgend jaar een lijn Brussel-Parijs te openen, zonder op het hogesnelheidsnet te rijden.

Het gaat nog om een intentieverklaring. Dat betekent dat de praktische haalbaarheid nog wordt bestudeerd. Zaken als prijs, haltes en het aantal verbindingen per dag worden nog bekeken.

Maar de NMBS heeft wel al een aantal zaken voor ogen. Zo zou de reistijd ‘tussen die van een verplaatsing via de weg en die met een hogesnelheidstrein’ vallen. De Thalys doet er volgens het huidige rooster net geen anderhalf uur over, met de auto is dat al snel vier uur. Voor de nog in te stellen verbinding zou dat zo’n drie uur zijn, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

Over de ticketprijs kan Crols nog niets zeggen, behalve dat het een ‘competitieve’ prijs moet zijn. Wie lang op voorhand boekt, kan met de Thalys soms tickets vanaf 29 euro enkele reis boeken. Wie op de dag zelf koopt, betaalt vaak echter meer dan 100 euro. Het lijkt voor de hand te liggen dat de nieuwe verbinding goedkoper zal zijn, al wil de NMBS eerst de haalbaarheidsstudie afwachten vooraleer ze iets over de prijs zegt.

Tussen Brussel-Zuid en Paris Nord zou de trein over bestaande sporen rijden. Dat is niet het Thalysnet, maar een route die mogelijk langs Bergen kan rijden. Het staat nog niet vast of er onderweg ook tussenstops zullen zijn, of dat de trein rechtstreeks zou doorrijden.

Voor de verbinding zouden bestaande treinstellen in aanmerking komen. Het gaat dan over het type dat bijvoorbeeld ook rijdt tussen Oostende en Eupen. Die zijn ook geschikt voor internationaal verkeer. Een nieuw type trein aankopen is dus niet nodig.

Izy

Tot vorig jaar had Thalys zelf een goedkoper alternatief. De Izy-trein reed tussen Brussel en Parijs deels over het hogesnelheidsnet, en deels over het gewone. Daardoor was er ook een langere reistijd in ruil voor een lagere prijs. Volgens Crols zou de toekomstige verbinding toch anders zijn: Izy hield immers geen tussenstops. De dienst werd in 2022 opgedoekt.

De NMBS zegt dat de toekomstige lijn geen concurrentie voor de Thalys moet vormen, maar spreekt van een ‘aanvulling’. Bedoeling is net een nieuwe optie te bieden voor wie over meer reistijd beschikt.