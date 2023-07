Top van Tesla betaalt 735 miljoen dollar buitensporige vergoedingen terug

De rechtszaak was aangespannen door een pensioenfonds van Amerikaanse politieagenten en brandweerlieden. Volgens de advocaten van dat fonds keerde het bestuur van het autobedrijf zichzelf vanaf 2017 buitensporig veel aandelenopties uit, en ging het daar drie jaar mee door. Die aandelenopties zijn intussen een veelvoud waard.

De schikking houdt in dat de directeuren geen schuld bekennen, maar de al geïnde opties en de winst die ze er op boekten, terugbetalen. De waarde van de aandelen die ze nu teruggeven wordt geraamd op bijna 459 miljoen dollar, en daarbij komt nog ruim 276 miljoen dollar cash van aandelen die al verkocht waren. Samen is dat 735 miljoen dollar, omgerekend 654 miljoen euro. Ze zouden ook afzien van hun vergoedingen voor 2021 tot en met 2023.

Volgens persagentschap Reuters is een van de betrokken directeuren Kimbal Musk, de broer van Elon Musk. Andere toplui van Tesla die een deel van hun vergoeding terugbetalen zijn Larry Ellison, die ook oprichter was van het softwarebedrijf Oracle, en James Murdoch, de zoon van mediamagnaat Rupert Murdoch.

Tesla wees er in de aanloop naar de rechtszaak op dat de koers van het bedrijf de voorbije jaren zo sterk gegroeid is, waardoor de vergoeding in de vorm van aandelen hoger uitviel dan verwacht. Toch werd de verloning verdedigd: de hoogte ervan was nodig om de directie aan te zetten om te handelen in overeenstemming met de belangen van de aandeelhouders, klonk het. Over de schikking zelf heeft Tesla geen uitspraak gedaan.

Vergoeding Musk

De uitspraak werd gedaan door rechter Kathaleen McCormick, die zich momenteel nog over een andere Tesla-zaak buigt. Aandeelhouders vechten het beloningspakket van 55 miljard dollar voor topman Elon Musk aan. Dat is voor zover bekend de hoogste vergoeding ooit voor een topman van een Amerikaanse bedrijf. Volgens de aandeelhouders is die vergoeding echter tot stand gekomen door belangenvermenging en zijn er ondoorzichtige afspraken gemaakt over de voorwaarden voor de uitbetaling. Ook over die zaak wordt binnenkort uitsluitsel verwacht, hetzij als schikking, hetzij als uitspraak.