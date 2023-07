Wat als je baby of peuter opgroeit in de gevangenis? . — © De Standaard

Wat als je zwanger bent en naar de gevangenis moet? Of als je een peuter van een jaar of twee hebt? Dan kun je als moeder je kind een tijdje grootbrengen in de cel ook al hoort een peuter daar natuurlijk niet thuis. Is het dan wel een goed idee? En waarom kiezen sommige moeders er toch voor?

We praten erover met psychotherapeute en actrice Katrin Lohmann. Ze maakte samen met Wederik De Backer een podcastreeks over een afdeling van de vrouwengevangenis in Brugge waar moeders samen met hun kindje opgesloten zitten. Die reeks hoort u vanaf morgen in DS Vandaag, onze dagelijkse actuapodcast. U kan de reeks nu al helemaal beluisteren in onze podcastapp of op andere podcastplatformen onder de titel ‘Hier woont mama nu’.

© Alexander Meeus

VOLG DS VANDAAG OP:

CREDITS Gast Katrin Lohmann| Presentatie Alexander Lippeveld| Redactie Bart Dobbelaere| Audioproductie en Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere