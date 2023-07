Zuid-Europa al dagenlang gebukt onder hitte: sneuvelt vandaag het record?

In Italië werd in zestien steden code rood afgekondigd en riep de overheid mensen op om binnen te blijven tussen 11 en 18 uur. Vandaag wordt een nog hetere dag voorspeld.

Op Sardinië en Sicilië bestaat de kans dat het Europese hitterecord van 48,8 graden Celsius gebroken wordt. Dat record dateert van 11 augustus 2021 en werd gemeten op Sicilië. Het Europees Ruimtevaartagentschap voorspelt een temperatuur van 48 graden Celsius. Andere voorspellingen verwachten een piek van 46 graden.

Italianen worden gewaarschuwd voor een van de ‘meest intense hittegolven ooit’. In Rome nadert de temperatuur met 39 graden het record van 40,5 graden van de stad.

In Griekenland blijven bepaalde bezienswaardigheden, zoals de Akropolis in Athene, al meerdere dagen dicht tussen 11.30 en 17.30 uur. Zaterdag werd op Kreta nog 44,2 graden Celsius gemeten, een record voor het eiland.

Lege straten op Sicilië. — © Getty Images

Nog minstens een week

‘In Zuid-Europa zijn ze in de zomer wel hittegolven gewoon, maar wat we nu zien, is toch wel echt uitzonderlijk’, zegt Zutendaals klimatoloog Niels Souverijns van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Volgens de onderzoeker is er dan ook een link met de klimaatverandering. ‘Daardoor verwachten we hogere temperaturen, en gaan ook die extremen vaker voorkomen. Maar de klimaatverandering veroorzaakt ook zogenaamde feedbackmechanismen. Zo is er een effect op de straalstroom, waardoor hogedrukgebieden al zo lang op dezelfde plaats blijven liggen. Diezelfde straalstroom zorgt er trouwens voor dat ons land onder een lagedrukgebied ligt.’

Ook Souverijns sluit niet uit dat het hitterecord op Sardinië verbroken wordt. ‘Het is daar al twee weken heel warm, waardoor de bodem helemaal uitgedroogd is en het oppervlak dus nog verder opwarmt.’

Verwacht wordt dat de hitte nog minstens een week zal aanhouden. ‘Vooral de straalstroom is moeilijk te voorspellen, waardoor het moeilijk is om verder dan een week vooruit te kijken’, zegt Souverijns.