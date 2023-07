Huts koopt ook gebouw tegenover Boerentoren

Het kantoorgebouw is momenteel nog eigendom van de federale pensioendienst, maar eind dit jaar zou het in de portefeuille van Katoen Natie-topman Fernand Huts terechtkomen. Wat Huts van plan is met de Eiermarkt Building, wil hij nog niet kwijt. ‘Ons idee is om eerst het project van de Boerentoren te realiseren en te maken dat we daar alles op een rijtje hebben’, laat hij weten.

Wat de link tussen het gebouw aan de Eiermarkt en de Boerentoren wordt, is nog niet geweten. In de vastgoedwereld gaat onder meer het gerucht dat er een brug tussen de Boerentoren en de Eiermarkt Building komt. ‘Dat is zeker niet de bedoeling’, zegt Huts. ‘Het is al uitdagend genoeg om het project van de Boerentoren tot een goed einde te brengen. Een multinational als Katoen Natie leiden is makkelijker dan de Boerentoren renoveren’, zegt hij.

Een ander gerucht is dat de Boerentoren en het naburige winkelcentrum Grand Bazar met elkaar zouden worden verbonden. Het afgelopen jaar kocht vastgoedontwikkelaar Eric De Vocht het winkelcentrum. Hij is ook eigenaar van het Hilton-hotel in hetzelfde complex. De Vocht zou niet weigerachtig staan tegenover het idee om Grand Bazar Shopping Center te verbinden met de Boerentoren.

Hoeveel Huts op tafel moest leggen voor de Eiermarkt Building, wil hij liever niet kwijt. De schatting kwam uit tussen de 30 en 35 miljoen euro. Mogelijk is de prijs door de bijzonder goede ligging nog enkele miljoenen euro hoger. (debn)