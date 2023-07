22 lichamen gevonden in clandestiene graven in Mexico

Een collectief dat onderzoek doet naar vermiste personen heeft zeker 22 lichamen gevonden in meerdere clandestiene graven in de Mexicaanse stad Reynosa, in het noordoosten van het land. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt.

‘Ze hebben meerdere graven gevonden, twaalf in totaal, met 22 lichamen’, aldus Jorge Cuéllar, woordvoerder in de staat Tamaulipas, waar Reynosa zich bevindt. In die staat, aan de grens met de Verenigde Staten, heerst er voortdurend conflict tussen de verschillende criminele organisaties die de heerschappij over de drugsroutes willen bemachtigen en behouden.

Cuéllar zei verder nog dat het lokale parket zich nu over de kwestie buigt en dat het totaalcijfer van gevonden lichamen later zal worden meegedeeld. De meerderheid van de beenderen stak tussen tien en veertien maanden in de grond.

In de regio trekken families van vermisten, wanhopig door het gebrek aan vooruitgang, vaak zelf op onderzoek uit naar hun verdwenen geliefden.