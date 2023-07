Vrouw en kind dood teruggevonden in Leuven, politie zoekt naar verdachte

De Leuvense politie heeft in een pand op de Oude Markt de lichamen gevonden van een vrouw en een overleden kleuter. Naast hen lag een baby te huilen, die ondertussen niet meer in levensgevaar is. Alles lijkt op een familiedrama te wijzen.

‘De politie kreeg maandagnamiddag omstreeks 16.20 uur een melding van een man die verklaarde dat hij gecontacteerd was door zijn vroegere werkgever’, zegt Julie Plevoets, woordvoerder van het Leuvense parket. ‘Die ex-werkgever zou gezegd hebben dat hij zijn vrouw en kinderen iets had aangedaan.’

Politieploegen gingen daarop poolshoogte nemen in een pand op de Oude Markt en troffen daar een vrouw en kleuter levenloos aan. Beiden waren om het leven gebracht. In het pand was ook een baby aanwezig. Die was gewond, maar is intussen buiten levensgevaar. Het restaurant waar de politie binnenviel, was pas sinds 11 juni open.

Van de vermoedelijke dader is momenteel geen spoor. De politie was maandagavond nog volop naar hem op zoek. Onder meer aan een appartement in het Antwerpse stond de politie verdekt opgesteld. Ook in Limburg in de Bokrijkse bossen was een grote zoekactie aan de gang.

Het Leuvense parket heeft intussen een gerechtelijk onderzoek geopend voor moord en een onderzoeksrechter gevorderd.