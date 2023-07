Hij gaat het ook in de slotweek blijven proberen. Wout van Aert (28) is zeker nog niet klaar met de Tour. Bij zijn vier vorige deelnames wist hij telkens een rit te pakken en ook nu wil hij niet met lege handen naar huis. ‘Ik zit kort tegen mijn beste benen aan, maar het ligt soms in een klein hoekje.’