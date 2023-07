Ook op de achtbaan is het kwestie van de ‘G-plek’ te vinden

Een dagje pretpark is onmisbaar in de zomervakantie. En daar hoort natuurlijk een ritje op de roetsjbaan bij. Waar je het beste gaat zitten voor de grootste kick? De fysica brengt raad.

Een paar minuten, langer duurt een ritje op een roetsj- of achtbaan doorgaans niet. Toch staan veel pretparkbezoekers er lang voor aan te schuiven. Voor velen is een bezoekje aan een pretpark niet geslaagd zónder een ritje.

Tegen een rotvaart meegevoerd worden langs een parcours met steile hellingen, scherpe bochten en vaak ook enkele loopings, daarin schuilt de kick van een ritje in de roetsjbaan. Volgens de Britse ingenieur en roetsjbaanspecialist Brendan Walker wordt die kick vooral veroorzaakt door plotse en sterke veranderingen van de ­zogenoemde G-kracht. Die geeft aan welke kracht (eigenlijk welke versnelling) je ­lichaam ondervindt tijdens het ritje. Vóór vertrek, als het treintje met de karretjes nog stilstaat, is alleen de zwaartekracht van betekenis. Die trekt je net zo hard op je zitje alsof het je bureaustoel is. We spreken dan van een G-kracht van 1 g.

Ontwerpers van roetsjbanen mikken op de grootste kick, en daarom maken ze dat de G-kracht zoveel en zo sterk mogelijk ­varieert tijdens een ritje. Dat natuurlijk ­allemaal binnen de grenzen van de veiligheid en de gezondheid van de inzittenden. Pretparkbezoekers zijn tenslotte geen straaljagerpiloten of astronauten, die ­gewend zijn om blootgesteld te worden aan sterke G-krachten.

Kriebels in de buik

Het ritje begint doorgaans met een trage aanloop omhoog richting het hoge vertrekpunt. Het treintje wordt langzaam – tak tak tak – naar boven getakeld. De inzittenden voelen als het ware, achteroverleunend in hun zitje, hoe de spanning wordt opgebouwd. Vanuit het oogpunt van de fysica zou je kunnen zeggen dat het treintje ­potentiële energie ‘tankt’. Want eens los­gelaten boven, wordt die omgezet in kinetische energie, beweging dus. Bij een traditionele roetsjbaan heeft het treintje vanaf het vertrekpunt overigens enkel de zwaartekracht ­nodig om het volledige parcours af te leggen.

Tijdens die duikvaart wordt de G-kracht kleiner dan de zwaartekracht in rust, dus minder dan 1 g. Je voelt je lichter worden, en in de buurt van een G-kracht van 0 g word je bijna gewichtloos. In werkelijkheid maakt je lichaam een valbeweging, en ­zoals we weten van de eerste wet van Newton heeft een lichaam de neiging om die beweging te bestendigen. Dat komt hard aan wanneer het treintje beneden is en een kort horizontaal intermezzo al snel wordt gevolgd door een nieuwe klim.

De G-kracht gaat tijdens die klim de hoogte in, tot wel 3,5 g, lezen we op een website verbonden aan De Efteling. Dat ­betekent dat je met een kracht van 3,5 keer je lichaamsgewicht in je zitje wordt ­gedrukt. De meeste roetsjbanen gaan niet boven de 4 à 5 g, en als ze dat wel doen, is het slechts heel kortstondig. Bij die G-krachten wordt je zicht al wat wazig, sommige mensen kunnen zelfs het ­bewustzijn verliezen.

De G-krachten die op je drukken, worden positieve G-krachten genoemd. Maar bij vele roetsjbaanfanaten zijn het de negatieve G-krachten die de grootste kick bezorgen, de krachten die worden opgewekt wanneer het treintje met grote snelheid over een heuveltop zoeft. Als het voorbij die top al snel weer naar beneden duikt, wil je lichaam – weer volgens Newtons traagheidswet – de opwaartse beweging van tijdens de klim voortzetten. De veroorzaakte G-kracht kan daarbij onder nul gaan, waardoor je kortstondig opgetild wordt – afhankelijk van de mate waarin dit gebeurt, zullen er veiligheidsgordels- of beugels geïnstalleerd zijn om je in je karretje te houden. Het is tijdens deze zogeheten air time dat je de kriebels in je buik voelt, juist doordat ook je ingewanden zich onttrokken voelen aan de zwaartekracht. Velen vinden dat fantastisch, maar er zijn er ook genoeg die het maar één keer hoeven meegemaakt te hebben.

Voor het uitzicht

Blijft de vraag waar je het beste gaat zitten in het treintje, als je de keuze hebt. Dat blijkt afhankelijk van wat je verkiest: sterke ­positieve dan wel negatieve G-krachten, of geen van beide (je rijdt dan mee voor het uitzicht). Dat de G-krachten verschillen naargelang de positie van het karretje in het treintje, lijkt op het eerste gezicht on­logisch. Want de karretjes denderen op elk moment toch aan dezelfde snelheid over de roetsjbaan? Ze hangen immers aan ­elkaar vast.

Dat klopt, maar individueel passeren de karretjes bepaalde punten van het parcours wel met verschillende snelheden. Zo vertraagt het treintje tijdens een klim. Dat gaat door tot het bovenkomt en de voorste helft de top is gepasseerd en de daling ­inzet. Dan versnelt het treintje weer, waarbij het wordt voortgetrokken door de voorste karretjes. Het lijkt vreemd, maar de achterste karretjes versnellen dus al terwijl ze nog niet eens boven zijn. Daardoor gaan ze met hogere snelheid over de top dan de voorste karretjes, en dat geeft sterkere ­negatieve G-krachten.

Maar niet getreurd vooraan. Tijdens de afdaling duiken de voorste karretjes met een rotvaart naar beneden (waarbij ze overigens een onbelemmerd zicht hebben op de gapende diepte voor hen). Ze houden die topsnelheid zelfs nog even aan als ze al aan de volgende klim zijn begonnen. Dat zorgt voor sterke positieve G-krachten. En dat terwijl de achterste karretjes al vertragen nog voor ze beneden zijn ... Kortom, kiezen is verliezen, ook op de roetsjbaan.