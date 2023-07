Oceanen worden groener door de klimaatverandering

Appels zijn vooralsnog niet blauw, maar de zee wordt wel groener. Dat blijkt uit een artikel dat in het vakblad Nature verscheen. Voor hun studie konden de onderzoekers ­rekenen op een meevaller. ­Normaal zou de Aqua-satelliet van de Amerikaanse ruimtevaart­organisatie Nasa het maar zes jaar uitzingen, maar dat zijn er ondertussen al meer dan twintig. Die lange observatieperiode is nodig om de trend in de kleur van oceanen te kunnen bestuderen. Die kleur ­wisselt van seizoen tot seizoen.

De onderzoekers bekeken over een periode van twintig jaar hoe de oceanen het zonlicht weerkaatsen. Door verschillende golflengtes van zonlicht te bestuderen, kunnen onderzoekers schatten hoeveel chlorofyl er in het water zit, en dus hoeveel levende organismen als ­fytoplankton of algen er in aanwezig zijn. Plankton maakt niet alleen dankbaar gebruik van zonlicht, maar zet ook CO₂ om in suikers.

Links op het beeld is een concentratie van fytoplankton voor de Bretoense kust te zien. — © Jacques Descloitres, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC

Uit hun onderzoek blijkt dat voor 56 procent van de oceaan­oppervlakte een significante kleurverandering optreedt. Hoe dichter bij de evenaar, hoe makkelijker dat effect vast te stellen is. Dat komt omdat de invloed van seizoenen kleiner wordt, waardoor er minder natuurlijke kleurschommelingen zijn. Niet alle trends gaan in dezelfde richting, maar ‘de oceaan wordt in zijn geheel groener’, zo stellen de onderzoekers vast. Daaruit valt af te leiden dat het ecosysteem aan het veranderen is, stellen de ­vorsers, gezien de kleur van de oceaan letterlijk een reflectie is van de organismen en materialen in het water. Al is nog niet duidelijk hoe het ecosysteem precies verandert.

Wel duidelijk is het verband met de klimaatopwarming. De vorsers legden hun observaties naast die van een theoretisch model dat de kleur van de oceanen berekent met en zonder klimaatopwarming. De observaties en simulaties komen wonderwel overeen met het scenario van een opwarmende aarde.

De kleurverandering is helaas te subtiel om met het blote oog vast te stellen. Voor het menselijke oog ziet het merendeel van de oceanen er nog altijd blauw uit, terwijl de werkelijke kleur veel subtieler is: van blauw tot groen, of zelfs rood.