Rusland blaast graandeal af, Oekraïne wil export voortzetten

In oktober vorig jaar had Rusland ook enkele dagen de graandeal opgezegd. Ook toen vertrokken er alsnog Oekraïense schepen. — © epa-efe

Omdat ‘bepaalde voorwaarden niet vervuld zijn’, schort Rusland zijn deelname aan de Oekraïense graandeal op. Dat verkondigde de woordvoerder van het Kremlin Dmitri Peskov maandagmorgen tijdens zijn dagelijkse persconferentie. Peskov zei dat de opschorting niets te maken had met de aanval op de Krimburg, maandagnacht. Volgens het Kremlin moet eerst de export van Russisch graan en meststoffen gegarandeerd worden, vooraleer ook het Oekraïense graan weer groen licht krijgt.

Toch is Oekraïne niet van plan de export te stoppen, liet de Oekraïense president Volodimir Zelenski via zijn woordvoerder weten. ‘We zijn niet bang’, klinkt het. ‘We zijn benaderd door bedrijven en eigenaars van schepen. Ze zeggen dat ze klaarstaan, en dat als Oekraïne ze laat gaan, en als Turkije hen doorlaat, dat iedereen klaar is om de export van graan voort te zetten.’

In oktober vorig jaar had Rusland ook enkele dagen de graandeal opgezegd. Ook toen vertrokken er alsnog Oekraïense schepen. Na bemiddeling van Turkije werd het akkoord nieuw leven ingeblazen.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan liet maandag weten ervan overtuigd te zijn dat de Russische president Vladimir Poetin ook nu weer de graandeal zal verlengen. De Russische en Turkse ministers van Buitenlandse Zaken zullen elkaar spreken. ‘We zullen ook discussiëren hoe we het pad kunnen effenen voor de export van Russisch graan’, aldus Erdogan nog.

Impact op arme landen

De deal voor de export van graan over de Zwarte Zee werd in juli 2022 gesloten, na bemiddeling van Turkije en de Verenigde Naties. Voedselprijzen waren na de Russische inval de hoogte ingeschoten. Oekraïne is voor vele landen namelijk een van de belangrijkste graanexporteurs. Met name armere Afrikaanse landen hadden te lijden onder de blokkades op de Zwarte Zee. Sinds het akkoord gesloten werd, heeft Rusland zijn deelname drie keer verlengd. Het Kremlin had de voorbije maanden wel al meermaals laten verstaan dat het een nieuwe verlenging niet zag zitten en geeft daar nu gevolg aan.

De internationale gemeenschap veroordeelt de beslissing van Moskou scherp. De Verenigde Staten spreken over een ‘wrede daad’, Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft het over een ‘cynische’ beslissing, terwijl de Britse premier Rishi Sunak het ‘zeer ontgoochelend’ noemt.