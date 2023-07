Elton John getuigt op proces Kevin Spacey

De Britse zanger Elton John heeft maandag op vraag van de verdediging een getuigenis afgelegd op het proces van de Amerikaanse acteur Kevin Spacey. Dat deed hij via videoverbinding.

De 63-jarige Spacey staat sinds eind juni terecht voor twaalf aanklachten van seksuele agressie tegen vier mannen tussen 2001 en 2013, onder meer voor de periode waarin hij directeur was van het Londense theater Old Vic. Een man beschuldigt de acteur ervan hem te hebben aangerand op een liefdadigheidsbal bij Elton John begin jaren 2000.

Elton John getuigde maandag vanuit Monaco via videoverbinding. ‘Ik herinner me de aanwezigheid van Kevin Spacey op dat bal’, zei hij. ‘Hij droeg een witte das, kwam met een privéjet en was heel discreet.’ Hij voegde er nog aan toe dat de acteur nadien bij hem thuis overnachtte.

Ook de echtgenoot van John, David Furnish, getuigde dat Spacey aanwezig was op het mondaine evenement. ‘Hij was een bekroond acteur, had een Oscar gewonnen. Zijn aanwezigheid zorgde voor zeer veel enthousiasme’, klonk het.

Vorige week had Spacey reeds alle aanklachten tegen hem ontkend. Hij had het over ‘consensuele contacten’ en noemde het dossier tegen hem ‘zeer zwak’. Het proces zal een hele maand duren. Bij een schuldigverklaring riskeert hij een levenslange opsluiting.