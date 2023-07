De schrijver als dromenvanger

Geert Van der Speeten

‘Ik heb een goeie therapeut, die nu veel werk heeft’, biechtte Salman Rushdie vorige week op in een interview met de BBC. ‘Want ik heb gekke dromen.’

Fysiek voelt de schrijver zich min of meer oké, nadat hij in augustus vorig jaar een mesaanval overleefde. Die kostte hem het zicht uit één oog, een handblessure ­bemoeilijkt het typen. Maar veel erger vindt hij het om ’s nachts geplaagd te worden door nachtmerries over de aanslag.

Vrij heeft Rushdie zich niet echt meer gevoeld sinds hij in 1988 De duivelsverzen publiceerde en er een fatwa tegen hem werd uitgesproken. Waar hij toen van droomde, en wel tevergeefs, was de terugkeer naar een alledaags leven.

Verder, het moet gezegd, is Rushdie het soort verhalenverteller dat tot de categorie van de dromenvangers behoort. Profetieën, dromen, visioenen, telepathie, utopieën: zijn boeken staan er vol van. Grotesk fabuleren is zijn grootste kracht. Ook uit zijn ergste nachtmerries zal hij ­ongetwijfeld materiaal kunnen putten.

Shakespeares oude magiër Prospero wist het al: ‘Van dezelfde stof zijn wij als dromen.’ De literatuur bulkt van de dagdromers, mijmeraars en luchtkastelenbouwers. Van schrijvers die in hun jeugd een zorgeloos dromersbestaan konden leiden, zoals Maurice Gilliams die daar een heel oeuvre uit putte. Of van notoire dromenjagers zoals Jack Kerouac, die zijn nachtelijke hersenspinsels bijhield in een dromendossier.

Talrijk zijn ook de dromenuitleggers onder de auteurs. Je ziet het vaak: hoe de een-op-eenverklaring van de droomduiding ingeschakeld wordt als truc om een roman naar een pointe te voeren.

Het mooist zijn evenwel de dromen waar je niets van begrijpt, die nergens heen lijken te voeren en die je ook niet kunt navertellen, vindt de Nederlandse dichter en criticus Rob Schouten. In zijn essay ‘Laat de droom intact’ citeert hij zijn collega Piet Meeuse: ‘De droom is het laatste stukje ongerepte natuur in het verkavelde landschap van de geest. Een sfinx die ons raadsels opgeeft. Misschien moet de droom ook onbegrijpelijk blijven.’