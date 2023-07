Een agent van de zedenpolitie controleert een vrouw in Teheran. — © nurphoto via getty

‘Draag je hoofddoek en draag hem correct.’ In een nieuwe campagne om het vrouwelijk verzet in de kiem te smoren, kondigen de Iraanse autoriteiten de terugkeer van de zedenpolitie aan. Al is die nooit echt uit beeld geweest.