Maxim Van Gils valt op rustdag tijdens fietsritje met vader die pols breekt, Tour niet in gevaar

Maxim Van Gils viel al tweemaal in de Tour, maar werd ook tweede in de rit naar Le Grand Colombier. — © belga

Het zit Maxim Van Gils niet echt mee. De jonge renner die op Le Grand Colombier tweede werd, viel maandagmorgen tijdens een fietstochtje met zijn vader in de Alpen. De klimmer van Lotto-Dstny klaagde over een pijnlijke schouder en werd voor een check-up overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde in de afdaling toen een kleine vrachtwagen heel bruusk moest remmen door een tegenligger. De twee kwamen onverwacht in aanraking met het voertuig. Er zijn leukere manieren om een ontspannen fietstochtje te maken bij het ingaan van de slotweek. Ook al omdat Van Gils zaterdag al gehavend werd in de crash in Fillinges en de eerste zondag onderweg naar San Sebastian ook al tegen de grond sloeg.

Nu was het vooral zijn schoudergewricht dat niet te fijn aanvoelde na de onverwachte klap met dat voertuig. De Tour is voor de 23-jarige Van Gils gelukkig niet in gevaar, al werd het dus in Le Bettex een heel vreemde rustdag voor de renner van Lotto-Dstny. Zijn vader die mee was op de trainingstocht, brak zijn pols.

‘Maxim heeft pijn aan z’n schouder’, aldus ploegdokter Peter Plessers. ‘Maar gelukkig is er geen sprake van breuken. Hij kan starten in de tijdrit. Uiteraard is dit geen fijne zaak, het is al de derde valpartij voor Maxim in deze Tour de France. Dat komt toch even binnen, maar Maxim kan fietsen en wil graag Parijs halen. Dit toont nog eens aan hoe sterk renners zijn en gedreven om niet op te geven.’