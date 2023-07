België trekt met drietand Evenepoel, Van Aert en Philipsen naar WK wielrennen in Glasgow

Wout van Aert, Remco Evenepoel en Jasper Philipsen zijn de drie speerpunten voor België op het WK wielrennen in Glasgow van volgende maand. Dat heeft bondscoach Sven Vanthourenhout maandag bekendgemaakt. Bij de vrouwen is Lotte Kopecky kopvrouw.

De selectie voor de WK-wegrit in Glasgow op zondag 6 augustus bestaat uit negen renners: Wout van Aert, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Frederik Frison, Nathan Van Hooydonck, Yves Lampaert en Jasper Stuyven. De vier reserves zijn Florian Vermeersch, Tim Declercq, Tim Wellens en Quinten Hermans.

Met titelverdediger Evenepoel, Van Aert en Philipsen telt de Belgische ploeg drie speerpunten. Evenepoel krijgt met Lampaert één ploegmaat van bij Soudal-Quick Step in steun, Van Aert vindt met Van Hooydonck en Benoot twee Jumbo-Visma-ploegmakkers.

‘Met Remco en Wout kunnen we heel offensief koersen. Met Jasper zijn we dan weer sterk in het defensieve. Het geeft ons kansen bij elk wedstrijdplan’, vertelde bondscoach Sven Vanthourenhout op de persconferentie. ‘We gaan met drie kopmannen die de wereldtitel kunnen pakken.’

Ook Philipsen, in de Tour al goed voor vier sprintzeges, is er dus bij. De groene trui had vorige week nochtans stof doen opwaaien door in een interview te stellen dat hij Alpecin-Deceuninck-ploegmakker Mathieu van der Poel niets in de weg zou leggen.

‘Dat was geen gepaste uitspraak’, reageerde Vanthourenhout. ‘Maar Jasper heeft zich geëxcuseerd. Het was een plotse vraag die hij kreeg in de Tour. Op dat moment, met de ploeggenoot in kwestie naast je, beïnvloedt dat je antwoord. Ik denk dat hij er na de Tour al anders over zal denken.’

De vraag die op ieders lippen staat gebrand: wie krijgt de voorkeur om te sprinten, Van Aert of Philipsen? ‘Dat hangt er vanaf wie zich nog het beste voelt na een zware koers’, aldus Vanthourenhout. ‘Wout en Jasper zullen alleszins nooit samen sprinten.’

Ook Evenepoel en Van Aert in het tijdrijden

Het WK tijdrijden vindt enkele dagen na de wegrit plaats, op vrijdag 11 augustus. Hierin zullen Evenepoel en Van Aert aantreden. Evenepoel won eerder al zilver en tweemaal brons in de WK-tijdrit, Van Aert veroverde tegen de klok al tweemaal zilver. Yves Lampaert is de reserverijder.

Bij de beloften is Thibau Nys de kopman, met steun van Alec Segaert, Gil Gelders, Warre Vangheluwe en Jonathan Vervenne. Segaert en Vervenne zien we ook terug in de tijdrit. ‘Zowel in de weg- als tijdrit mogen we mikken op een medaille’, zei Vanthourenhout. Lotte Kopecky gaat als kopvrouw voor niets minder dan de regenboogtrui op de weg, na haar zilveren medaille vorig jaar.

Kopecky komt ook in actie op de piste, maar zal er haar wereldtitel in de ploegkoers niet verdedigen. Kopecky’s ploegmate in de ploegkoers, Shari Bossuyt, staat immers op non-actief na een afwijkende dopingtest. In de plaats van Kopecky en Bossuyt zal een jong duo in de ploegkoers de kans krijgen om ervaring op te doen, liet bondscoach Kenny De Ketele weten.