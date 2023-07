Hoe is het om de Tour van binnenuit te beleven?. — © De Standaard

Wielerfans beleven hoogdagen, want de Ronde van Frankrijk van dit jaar is een editie om duimen en vingers af te likken. De twee tenoren Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar overstijgen de verwachtingen als nooit tevoren, en zelfs de overgangsetappes zijn razend boeiend. Wat maakt deze Tour zo aantrekkelijk? En hoe is het om het grootste wielerevenement ter wereld van binnenuit te beleven?