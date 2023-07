Luuk Gruwez: ‘Ik ben de kampioen van de pantoffelhelden’

Luuk Gruwez (1953) neemt met zijn zwierige en bandeloze gedichten, zijn grote liefde voor het kleinmenselijke en zijn eeuwige neiging tot zelfrelativering en poëziespot, in dichterskringen een unieke plek in. In zijn recent verschenen bundel ‘Balts’ schrijft hij over het baltsen en verleiden dat voorafgaat aan de creatie.

Met de podcastreeks ‘Huis van de Dichter’ wil Jelle Van Riet ons aansteken met haar liefde voor poëzie. Ze nodigt deze zomer zes favoriete dichters uit in Watou, en gaat met hen in gesprek over de poëzie en het leven. Leidraad van het gesprek is één gedicht van de gastdichter, dat ze ook voorlegt aan een lezerspoule waar onder anderen Herman Van Rompuy en Tijmen Govaerts deel van uitmaken.

© jvr

In deze podcast dient dit gedicht van Luuk Gruwez als uitgangspunt voor het gesprek:

BOKSER

Ik hou niet op tot ik ben uitgeteld, plompweg

tegen het canvas geklopt. Mijn spiegelbeeld

verraadt geen bloedneus of gezwollen oog.

Ik heb geen sparringpartner, enkel mijzelf.

Geen kloof is te bekennen in mijn brauw,

geen uppercut die ooit mijn kaak deed breken.

Waarom houd ik mijzelf dan voor bekeken?

Ter wille van de trieste roes van het verlies?

Maar op een dag zal ik het halen, zeker! ‘Red mij,

red mij,’ zal ik smeken. En redden zal ik het.

O, laat het in mijn holle kop zo galmen dat

iedereen mij al van ver kan horen dromen.

Bang ben ik niet, maar kijk mij minzaam in de ogen.

Aai mijn wangen. Bewonder mij desnoods en smijt

in elk geval mijn spiegel stuk zodat ik word bevrijd.

En als het eenmaal zover is, leg mij dan af en zeg:

‘Hier ligt er een die tot het laatst zo dapper bokste

dat hij zelfs heimwee kreeg naar al zijn nederlagen.’

Uit Balts, De Arbeiderspers, 2023

