Oproep | Boekte u een reis naar een extreme hittegolf?

Stuur een mail naar binnenland@standaard.be of vul onderstaand formulier in. Wij zijn voor een artikel geïnteresseerd in waar u precies verblijft, hoe warm het daar is, hoe de hitte uw vakantie beïnvloedt en hoe u verkoeling probeert te vinden. Vermeld ook uw telefoonnummer, zodat we u kunnen bellen met eventuele vragen.