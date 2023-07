MR weigert nog deel te nemen aan gesprekken over fiscale hervorming

Bij MR was er maandagochtend maar één groot thema op de partijraad: de fiscale hervorming. Voor het vijfde weekend op rij hadden de federale topministers afgelopen weekend geprobeerd om stappen te zetten richting een fiscale hervorming van 2 miljard. Maar de MR bleef zich verzetten tegen de plannen die op tafel lagen.

Zaterdag verliet MR-vicepremier David Clarinval de gesprekken al een eerste keer. Nu blijkt dat hij ook niet van plan is om terug te keren. In een partijmededeling laat MR weten dat het niet meer zal deelnemen aan bijeenkomsten met het kernkabinet over de fiscale hervorming.

De partij ziet drie grote problemen. Vooreerst de financiering van de hervorming. Die komt voor de MR nog altijd te veel op de nek van ‘burgers, consumenten en ondernemingen’. ‘Bij de laatste besprekingen gingen de voorstellen nog altijd over meer dan 1,6 miljard euro nieuwe belastingen, met name voor de bouw, de consumptie, het toerisme, de voeding, de pers en de cultuur. Iets met de ene hand geven en het met de andere terugnemen, is voor de MR niet aanvaardbaar.’

Het tweede pijnpunt heeft te maken met de plannen om meer mensen aan het werk te krijgen. Wat er nu op tafel ligt is te mager voor de Franstalige liberalen. De partij wil dat er meer werk gemaakt wordt van knelpuntberoepen invullen, mensen aan het einde van hun loopbaan te activeren, en langdurig zieken terug aan het werk te helpen. In dit domein zit de tweespalt vooral tussen MR en PS. De Franstalige socialisten vinden de MR-voorstellen om werklozen sneller aan het werk te krijgen niet aanvaardbaar. Derde grote knoop is dat de zelfstandigen er te bekaaid vanaf komen voor de MR. Een belastingvermindering moet voor alle werkenden voelbaar zijn, vindt MR, ook de zelfstandigen.

Oktober in plaats van 21 juli

Terwijl premier Alexander De Croo (Open VLD) vorige week tijdens het vragenuurtje in de Kamer nog eens duidelijk maakte dat hij absoluut een akkoord wil tegen 21 juli, veegt de MR die deadline zonder meer van tafel. In La Libre had Clarinval dit weekend als geopperd dat een fiscale hervorming best gekoppeld werd aan de begrotingsbesprekingen in september-oktober. Dat blijkt meer dan een blauw ballonnetje. Het is nu ook wat de partij voorstelt in haar communiqué. ‘De laatste begrotingsinformatie waarover we beschikken, toont ook aan dat we bij de begrotingsbesprekingen van september-oktober meer dan een miljard moeten vinden om de begrotingsdoelstellingen van de regering te halen. De MR vindt dat die bespreking op hetzelfde moment moet gebeuren als die over de fiscale hervorming. Anders riskeren we een algemene verhoging van de fiscaliteit teweeg te brengen.’

Met deze demarche zou de MR wel eens veel meer kunnen riskeren. De andere zes Vivaldi-partijen willen wel nog tot een akkoord komen voor het zomerreces. De MR wil dat nu niet meer. ‘Voor de MR vormen de voorstellen die op de tafel liggen in dit stadium dus geen evenwichtige onderhandelingsbasis en kunnen de plenaire besprekingen daardoor niet opnieuw worden opgestart.’ Het is afwachten hoe zij reageren op deze onverwachte zet van MR.