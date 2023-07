Dierenmarkten en thuisslachtingen niet meer toegelaten

Vlaanderen heeft voor het eerst in veertig jaar een nieuwe dierenwelzijnswet. Markten met dieren en thuisslachtingen worden verboden, Boudewijn Seapark mag wel openblijven. ‘Dit is een mijlpaal.’

‘Wanneer de laatste nachtraven, opgeschrikt door het daglicht, de Oude Beestenmarkt in Gent verlaten, rijden de eerste beestenmarchands het plein al op. Hoe hip en uitbundig het er ’s nachts aan toe gaat, zo rustig en aandoenlijk is het beeld soms op zondagmorgen. Kleine kinderen met mama en papa op zoek naar het allermooiste konijntje. Scharrelende kippen. En andere kleine huisdieren op zoek naar een nieuw baasje.’

Taferelen als deze, zoals beschreven op de website van de stad Gent, behoren binnenkort tot het verleden. Ook de traditionele jaarmarkten waarop koeien en ander vee verhandeld worden en die in veel steden al eeuwenlang deel uitmaken van de volkscultuur, verdwijnen. Het is een van de opvallende maatregelen in de nieuwe codex Dierenwelzijn, die Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft opgesteld. Hij spreekt van een ‘mijlpaal voor het Vlaamse dierenbeleid’.

Voor het eerst worden dieren officieel erkend als ‘levende wezen met gevoel, specifieke behoeften en intrinsieke waarde’. De codex ‘bewijst hoezeer we als samenleving op korte tijd geëvolueerd zijn’, zegt Weyts. Organisatoren van volksgebruiken als haanslaan, visjesdrinken of ganzenrijden – waarbij ruiters op boerenpaarden de kop van een dode gans proberen af te rukken – moeten het welzijn van de dieren garanderen en zo nodig hun gebruiken aanpassen.

Camera’s in elk slachthuis

De vorige Vlaamse dierenwelzijnswet stamt uit 1986 en werd volgens Weyts ‘doorheen de jaren zo vaak aangepast dat de regelgeving warrig en inefficiënt dreigde te worden’. De nieuwe codex brengt alle bestaande regelgeving samen en voegt ook nieuwe regels toe.

Behalve elke vorm van dierenmarkt worden ook thuisslachtingen van schapen, geiten of varkens verboden. Kippenkooien moeten ingeruild worden voor volièresystemen met vrije uitloop, waardoor de dieren meer ruimte krijgen. Ook lijmvallen worden verboden, net als alle seksuele handelingen met dieren. Dieren die op een wei staan, moeten permanent gebruik kunnen maken van beschutting. Eendagshaantjes doden zal eveneens verboden worden ‘zodra er een alternatief beschikbaar is’. Vandaag worden zij in de industrie nog massaal verhakseld of vergast, omdat ze geen nut hebben voor de eierproductie. Elk slachthuis moet voortaan minstens één camera hebben.

Dolfinarium blijft open

Dierenrechtenorganisatie Gaia toont zich tevreden met de nieuwe regels: ‘We zetten alweer belangrijke stappen vooruit’, zegt voorzitter Michel Vandenbosch. Toch ziet hij nog ‘betreurenswaardige hiaten’, zoals ‘een verbod op chirurgische biggencastratie, op het levend koken of doormidden snijden van kreeften en op het houden in laboratoria van dieren die in het wild gevangen werden’.

De nieuwe wet verbiedt de invoer en kweek van dolfijnen in gevangenschap, maar Boudewijn Seapark in Brugge – het enige dolfinarium in Vlaanderen – krijgt een uitzondering. Het mag zes dolfijnen houden, op voorwaarde dat er tegen 2027 een buitenbassin voor de dieren wordt aangelegd. ‘We gaan dat doen’, zegt directeur Lars Van de Ham. ‘Het zal een mooie toevoeging zijn aan het park.’

Het debat over de toekomst van het dolfinarium laaide de voorbije jaren geregeld op. Gaia is kritisch voor dit deel van de regelgeving. De eerste evaluatie van het welzijn van de dolfijnen is gepland in 2037, zegt Vandenbosch. ‘Dat is te laat. Als er een alternatief is, zoals een reservaat dat de dolfijnen meer levenskwaliteit biedt, moeten de dolfijnen naar daar overgebracht worden’, zegt hij. Eind vorig jaar drong de bekende biologe Jane Goodall daar bij minister Weyts op aan in een videoboodschap. ‘Dolfijnen zijn hoogst intelligente zoogdieren met verbazend complexe levens’, zei ze. ‘We kunnen onmogelijk hun welzijn respecteren als we ze gevangenhouden in aquaria.’