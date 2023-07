Beelden tonen hoe jongeren politievoertuig aanvallen bij Brussels Zuidstation

Op sociale media zijn beelden opgedoken van een politievoertuig dat aangevallen wordt in de buurt van het Brusselse Zuidstation. Volgens korpschef Jurgen De Landsheer is het geweld een gevolg van de arrestatie van twee dealers eerder op de dag.

De video dateert van zondagnamiddag. Even voordien had de politie van de Brusselse zone Zuid twee straatdealers in de boeien geslagen. Volgens korpschef Jurgen De Landsheer is het geweld op zijn mensen een gevolg van de arrestaties. Daarbij raakte een agent gewond. Bij het geweld nadien vielen geen slachtoffers, maar het politievoertuig heeft wel schade opgelopen.

‘We zetten momenteel heel hard in op de strijd tegen straatdealers’, verduidelijkt de korpschef. ‘Toenemende agressie tegenover onze mensen is een logisch gevolg. We ergeren het drugsmilieu en dat maakt ons niet geliefd. De wijken zijn ons wel dankbaar, want het dealen zorgt voor veel overlast.’ Bij de arrestaties van de twee dealers werden een paar honderd gram drugs en enkele duizenden euro’s in beslag genomen.

Onrustig

Het is al een hele tijd onrustig binnen de Brusselse zone Zuid, waartoe de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en Vorst behoren. Op 7 juli werd er al eens brand gesticht aan het politiecommissariaat van Sint-Gillis. Vorig weekend, meer bepaald vrijdagnacht, gebeurde dat opnieuw.

‘De vraag naar drugs stijgt’, aldus nog De Landsheer. Volgens De Landsheer is het drugsprobleem alleen maar groter geworden sinds de coronapandemie. ‘Vroeger speelden drugsdeals zich grotendeels binnenskamers af. Aangezien dat door corona niet meer kon, heeft het dealen zich naar buiten verplaatst. Het straatdealen neemt daardoor toe, terwijl diefstallen met geweld dalen. De inkomsten met straatdealen zijn groter en het risico dat je gepakt wordt, is kleiner.’