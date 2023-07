Delphine Nkansa verrast met Europese titel op 200 meter bij de beloften

In het Finse Espoo verbaasde Delphine Nkansa ook zichzelf met haar Europese titel op de 200 meter bij de beloften. ‘Hoe is dit kunnen gebeuren?’, vertelde ze na afloop. ‘Ik ben in shock. Die 200 meter was nooit een hoofddoel.’

De 21-jarige Nkansa had haar pijlen vooral gericht op de 100 meter, waarin ze vierde werd. Ze kwam drie honderdsten tekort voor een medaille. Daarom startte ze zondag zonder al te grote verwachtingen op de 200 meter. ‘Voor deze finale had ik al zes wedstrijden op vier dagen in de benen, en ik voelde mij dood’, aldus Nkansa. ‘Mijn coach zei: “doe toch maar mee. Het is de laatste keer, geef nog een keer alles”.’

De start van Nkansa in de finale was uitmuntend. Daarna viel ze even terug om de laatste 100 meter weer naar voren op te rukken. ‘Ik kwam de bocht pas als vijfde uit, maar had nog energie over voor de laatste meters’, zei Nkansa. ‘Ik hield eigenlijk vooral van de 60 en de 100 meter en minder van de 200 meter, maar nu hou ik plots heel erg van de 200 meter.’

Vekemans zilver op het poolstokspringen

Daarnaast zorgde ook Elien Vekemans voor Belgisch eremetaal. De 22-jarige behaalde zilver in het polsstokspringen met een sprong van 4 meter en 45 centimeter. Ze kwam 5 centimeter tekort voor de gouden medaille, die naar de Franse Marie-Julie Binnon ging. Voor de eerste plek had Vekemans haar eigen Belgisch U23-record moeten evenaren.

Elien Vekemans in actie. — © belga

Drie top zes plaatsen

De Belgian Rockets, de nationale 4x100 meterploeg bij de U23 vrouwen, zijn zaterdag als vijfde geëindigd. De Rockets, bestaande uit Marine Jehaes, Janie De Naeyer, Mariam Oularé en Delphine Nkansa, finishten in 43”66, een nationaal belofterecord. Ze kwamen zeven honderdsten tekort voor brons. De Britten wonnen in een kampioenschapsrecord van 43”04.

De 21-jarige Nina Hespel is zondag vijfde geëindigd in de finale van de 400 meter horden in 56”25. Hespel was met medailleambities naar het EK getrokken, maar daarvoor was een tijd onder de 56 seconden nodig. Het goud ging in 55”78 naar de Noorse Andrea Rooth.

Ook Jente Hauttekeete heeft zijn podiumambities op de tienkamp niet kunnen waarmaken. Hij bleef op 7.864 punten steken en eindigde als zesde. Onze andere landgenoot Thomas Van der Poel was tiende met 7.558 punten. De winst was met een kampioenschapsrecord van 8.608 punten voor de Noor Markus Rooth.