Vrachtwagen rijdt 87-jarige vrouw aan in Ravels: slachtoffer overleden

In Ravels is maandag een 87-jarige vrouw overleden nadat ze was aangereden door een vrachtwagen.

De vrouw was met haar rollator op wandel langs de Grote Baan. Bij het oversteken van de Kerkstraat werd ze aangereden door een vrachtwagen die brandstof vervoerde. De truck kwam vanuit de Kerkstraat en wilde linksaf draaien richting Turnhout. Wellicht had de bestuurder de vrouw niet opgemerkt.

Het slachtoffer kwam onder de trekker terecht en is ter plaatse aan haar verwondingen overleden. De bestuurder van de vrachtwagen is een man van 60 uit Hasselt. Hij was dermate onder de indruk van het ongeval dat hij in shock werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

De Grote Baan werd na het ongeval afgesloten voor het verkeer. Omdat de omstandigheden duidelijk waren, besliste het parket geen verkeersdeskundige ter plaatse te sturen. Het slachtoffer woonde in het woonzorgcentrum OLV Van de Kempen in de O.L. Vrouwstraat geleden op een 100-tal meter van de plaats van het ongeval.