NMBS onderzoekt peperduur contract voor persoonlijke vriend van ceo Dutordoir

Een dochterbedrijf van de NMBS betaalde een consultant bijna een half miljoen euro per jaar, mogelijk zonder dat daarbij de correcte aanbestedingsprocedure werd gevolgd. Dat de man bevriend is met spoorbaas Dutordoir, wekt de perceptie van een vriendendienst. De NMBS heeft een audit opgestart.

In de zomer van 2018 leek een belangrijk project bij Ypto, een dochterbedrijf van de NMBS dat IT-diensten levert aan het spoorbedrijf, gedoemd om te mislukken. Het management ging op zoek naar externe hulp en kreeg daarvoor advies van de ceo van de NMBS, Sophie Dutordoir. Zij bracht Ypto in contact met Hamid Aghassi (68), een Britse consultant met wie Dutordoir eerder al had samengewerkt en over wie zij erg tevreden was. ‘Het is de normaalste zaak ter wereld om specialisten met elkaar in contact te brengen als zich een dringend probleem voordoet’, zegt de NMBS-ceo daarover.

Ypto ging met Aghassi in zee en deed twee jaar lang beroep op zijn advies. Hij werd meteen de duurste consultant in de rangen van het bedrijf, schrijft Het Laatste Nieuws. Zijn dagtarief was volgens de krant ingesteld op 2.200 euro, waardoor hij op jaarbasis bijna een half miljoen euro verdiende. Gemiddeld verdienden consultants bij Ypto in die periode maar net iets meer dan een derde van dat bedrag.

Als een overheidsbedrijf zulke dure contracten afsluit, moet het dat volgens de regels altijd via een openbare aanbesteding doen. Onderzoek door Het Laatste Nieuws doet vermoeden dat dat in het geval van het contract met Hamid Aghassi niet is gebeurd. ‘Toen Het Laatste Nieuws aan de NMBS vroeg of we documenten konden zien die aantoonden dat Aghassi aangesteld was via een openbare aanbesteding, had het spoorbedrijf drie weken nodig om te antwoorden dat het het niet weet’, schrijft de krant. ‘De documenten zijn voorlopig onvindbaar.’ Ook op vraag van De Standaard kon de NMBS niet bevestigen dat voor de afsluiting van het contract met Aghassi de geschikte procedures werden gevolgd.

‘Onberispelijke ethiek’

Sophie Dutordoir zegt in een reactie dat ze het ‘een bijzonder grote fout van het toenmalige Ypto-management’ zou vinden als dat bevestigd wordt. Daar heeft ze voorlopig geen bewijzen van. Het auditcomité van het spoorbedrijf voert op dit moment een onderzoek, dat eind augustus klaar moet zijn. ‘In functie van de bevindingen zullen, indien nodig, alle aangewezen maatregelen worden genomen’, zegt Dutordoir.

Dat Aghassi al jaren een persoonlijke vriend is van de spoorbaas, wat ze zelf bevestigt, wekt een zweem van vriendjespolitiek. Dutordoir ontkent dat stellig. ‘Ik heb van bij het begin heel duidelijk aan het management van Ypto gezegd dat alle wettelijke en budgettaire procedures dienden te worden gevolgd. Ik heb al 40 jaar een onbesproken en onberispelijke professionele ethiek die ik niet in twijfel laat trekken.’