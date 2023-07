Opnieuw lid van Rammstein beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Een eerste vrouw getuigt over een ervaring uit 2002. Lorenz zou seks met haar gehad hebben in zijn landhuis in Brandenburg. De vrouw was toen 17 jaar oud en zegt dat ze hem niet kon tegenhouden. Lindemann, die ook aanwezig was, en Lorenz hadden haar drank gegeven, getuigt ze. Een tweede vrouw vertelt hoe ze in 1996 de ochtend na een concert van de band naakt was wakker geworden op de vloer van een hotelkamer, naast Lorenz. Haar buik voelde ‘alsof die uit elkaar was gerukt’. Ze herinnert zich niet meer wat er die nacht gebeurd was.

Ook frontzanger Till Lindemann kreeg al meermaals beschuldigingen aan zijn adres over seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens afterparty’s. In juni opende het Duits openbaar ministerie daarom een strafrechtelijk onderzoek naar de zanger. De leden van de groep ontkennen alle beschuldigingen.

In Berlijn protesteerden afgelopen zaterdag nog zowat 300 actievoerders naar aanloop van een reeks concerten van de muziekgroep. Rammstein is momenteel bezig met een Europese tour, daarbij worden geen afterparty’s meer georganiseerd. In augustus treedt de groep drie keer op in het Koning Boudewijnstadion.