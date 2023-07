Moskou neemt controle over Russische filialen Danone en Carlsberg

De Russische overheid heeft de lokale divisie van het Franse voedingsbedrijf Danone genationaliseerd. President Vladimir Poetin heeft daartoe zondag een decreet getekend. Ook de lokale brouwerij van het Deense Carlsberg is op die manier in Russische handen overgegaan.

Danone heeft 8.400 werknemers in Rusland en brengt er melk en yoghurt op de markt onder de merken Danone, Danissimo en Prostokvasjino. Carlsberg is in Rusland eigenaar van de brouwer Baltika.

Vergelding

In het nieuwe decreet, ondertekend door Poetin, staat te lezen dat de buitenlandse aandelen in de twee bedrijven onder het ‘tijdelijk management’ worden geplaatst van het staatsagentschap Rosimushchestvo, dat waakt over de vastgoedsector in Rusland. Eerder werden al de Russische dochters van het Duitse gasbedrijf Uniper en diens Finse sectorgenoot Fortum onder staatscontrole gebracht.

Het Kremlin heeft zowel in april als in juni al gewaarschuwd dat het als vergelding op acties van ‘niet-bevriende’ (lees westerse) landen tegen Russische bedrijven op zijn beurt activa van die landen in Rusland zou nationaliseren. Dat is nu dus (voorlopig) gebeurd.

Op zoek naar koper

Zowel Danone als Carlsberg is al maanden op zoek naar een koper voor hun Russische filialen. Beide bedrijven lieten in juni weten een koper te hebben gevonden, maar moesten op dat moment nog wachten op de goedkeuring van de Russische autoriteiten.

In een reactie op de tijdelijke nationalisatie zegt Danone in een kort persbericht ‘de situatie te onderzoeken’. Carslberg reageerde kort door te zeggen dat het bedrijf door Moskou nog niet op de hoogte is gebracht van de nieuwe juridische situatie.