Lionel Messi voorgesteld aan fans Inter Miami

Lionel Messi is zondag voorgesteld aan de supporters van Inter Miami in het DRV Pink Stadium van de MLS-club in Fort Lauderdale.

Tijdens het evenement, ‘The Unveil’ (de onthulling) genoemd, groette de 36-jarige Argentijnse superster Inter Miami-mede-eigenaar David Beckham met een knuffel, waarna hij zijn roze shirt met daarop het nummer 10 kreeg.

‘Ik wil alle mensen van Miami bedanken voor de verwelkoming en de liefde die ik kreeg sinds ik in deze stad aankwam’, zei Messi, die eind vorig jaar met Argentinië wereldkampioen werd, tegen het publiek. ‘De waarheid is dat ik opgewonden en blij ben om hier in Miami en bij jullie te zijn. Ik kan niet wachten om te beginnen met trainen en wedstrijden spelen. Ik ben hier met het verlangen dat ik altijd heb gehad om te winnen en om de club te helpen verder te groeien.’

Stadion gevuld

Het stadion was nagenoeg helemaal gevuld, ondanks het feit dat het evenement werd gehinderd door enkele stortbuien. Beckham had het over ‘een typische verwelkoming in Miami voor een van de grootste spelers ooit’.

Hoofdeigenaar Jorge Mas vertelde bijzonder blij te zijn met de komst van ‘de beste speler die ooit voetbalschoenen heeft aangetrokken’. ‘Toen David en ik elkaar voor het eerst ontmoetten en we droomden over waar Inter Miami voor staat, begon het met de vrijheid om te dromen. En we droomden ervan om niet alleen elitespelers en de beste spelers te strikken, maar ook de beste speler ooit, en zijn naam is Lionel Andres Messi.’

Nadat zijn contract bij Paris Saint-Germain afliep, kondigde de zevenvoudige winnaar van de Gouden Bal vorige maand zijn vertrek naar Miami aan. Messi is veruit de grootste ster die dit seizoen in de MLS aantreedt en de beroemdste voetballer in de Amerikaanse competitie sinds Pelé voor New York Cosmos ging spelen in 1975.