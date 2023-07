Met nachtvluchten moet regering het onverzoenbare verzoenen - Akropolis ‘gesloten’ wegens hitte

1. Met nachtvluchten moet regering het onverzoenbare verzoenen

Bijna alle politieke partijen wijzen Georges Gilkinets voorstel af om nachtvluchten te verbieden in Zaventem. Toch buigen ze zich woensdag over het dossier, dat al decennialang aansleept. Lees meer

2. Akropolis ‘gesloten’ wegens hitte: toeristische topmaand juli valt samen met klimatologische extremen

De toeristische topmaand juli valt dit jaar samen met wat waarschijnlijk een klimatologisch dieptepunt wordt. Veel toeristen boekten zo onbewust een reis naar een extreme hittegolf. De Akropolis sloot afgelopen weekend de deuren voor het publiek. Lees meer

3. Biekorfstraat in Antwerpen opgeschrikt door ontploffingen

In Antwerpen is de Biekorfstraat in de nacht op maandag opgeschrikt door enkele kleine ontploffingen. De ontploffingen deden zich rond 3.30 uur voor aan een woning. Vermoedelijk ging het om vuurwerk. Of er opnieuw een mogelijke link is met het drugsmilieu, is nog niet duidelijk. Lees meer