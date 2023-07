Biekorfstraat in Antwerpen opgeschrikt door ontploffingen

In Antwerpen is de Biekorfstraat in de nacht op maandag opgeschrikt door enkele kleine ontploffingen. Dat bevestigt een woordvoerder van de lokale politie.

De ontploffingen deden zich rond 3.30 uur voor aan een woning. Vermoedelijk ging het om vuurwerk, maar het gerechtelijk labo is ter plaatse voor een analyse.

De schade is beperkt, aldus de politiewoordvoerder. Of er opnieuw een mogelijke link is met het drugsmilieu, is nog niet duidelijk. ‘Dat maakt deel uit van het onderzoek’, luidt het.