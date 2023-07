Tijmen Govaerts geeft drie tips om mee te nemen op vakantie

Acteur Tijmen Govaerts was te zien in de reeks 1985. Deze zomer hield hij zich al druk bezig met de film La vocation en presenteerde hij de ochtendradio bij Studio Brussel. Bij Theater Aan Zee kan je hem binnenkort Apéro poëzie zien presenteren met Hans Depelchin. ‘Ik ben aan het ervaren wat er nog allemaal leuk is in het leven, buiten acteren.’

Film: Il sol dell’avvenire

‘De nieuwste film van Nanni Moretti, een Italiaanse filmmaker. Je volgt een oudere regisseur die probeert een nieuwe film te maken in een tijd die helemaal veranderd is. Je kijkt eigenlijk naar drie films door elkaar. Il sol dell’ avvenire gaat over de impact van film, over inbreken in de fictie en de wereld naar je hand zetten. De regisseur speelt de hoofdrol zelf, wat de film veel authenticiteit geeft. Het is een vrolijke film met heel veel muziek. Je voelt de liefde voor Italië. Ik heb er hard van genoten.’

Dichtbundel: James Tate, T he government lake

‘Als mensen aan poëzie denken, hebben ze direct een bepaald beeld in hun hoofd. Dat vind je niet terug bij Tate. Zijn werk lijkt meer op kortverhalen, een soort mengeling tussen proza en poëzie. Ik vind het soms fijn om gewoon een pagina te lezen om de dag te breken, zonder dat je je helemaal moet verliezen in een boek. Zijn werk sluit aan bij het absurdisme, het heeft bijna iets kafkaïaans. Ik leerde hem kennen door zijn laatste gedicht ‘I sat at my desk and contemplated all that I had accomplished this year’. Voor mij is dit de ultieme ode aan het absurde van het leven. Tate schrijft heel beeldend, ik vind zijn gedichten filosofisch. Zowel een twaalfjarige als een negentigjarige kan iets uit zijn gedichten halen.’

Album: Angelo De Augustine – Tomb

‘Dit is indiefolk, een genre dat bij de zomer past. Je hebt platen waarvan de zon begint te schijnen als je ze opzet en dit is er zo eentje. Als ik dit album beluister, word ik er meteen vrolijk van. De nummers schommelen tussen geluk en melancholie. Zeker “You needed love, I needed you” en “Tomb” zijn aanraders. Maar elk nummer is eigenlijk fantastisch. Ik kan dit album blijven beluisteren zonder het ooit beu te worden.’