EU-leiders leggen miljoenen op tafel om migratiedeal met Tunesië rond te krijgen

De Europees-Tunesische migratiedeal ligt er. In ruil voor honderden miljoenen zou de Tunesische regering migranten tegenhouden op weg naar Europa. De beroerde mensenrechtensituatie in Tunis neemt de EU erbij.

De Tunesische regering gaat in ruil voor honderden miljoenen migranten tegenhouden die de oversteek naar Europa willen maken. Dat moet het resultaat worden van een akkoord dat de Nederlandse premier Mark Rutte, zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zondag sloten met de Tunesische president Kais Saied. Het drietal begaf zich voor de tweede keer in twee maanden naar Tunis om de onderhandelingen af te ronden.

Tunesië groeide de voorbije jaren uit tot een belangrijk transitland voor migranten, die van daar de zee oversteken richting de EU. Ruwweg de helft van de migranten die dit jaar met bootjes Italië bereikten, kwam via het Noord-Afrikaanse land.

Verontruste EU-leiders

De migratiestromen langs de Tunesische route verontrusten de Europese regeringsleiders, een jaar voor de Europese verkiezingen waarbij migratie een belangrijk thema zal zijn. Een akkoord met Tunis is in hun ogen cruciaal om het aantal migranten te beperken dat op clandestiene wijze Europa bereikt. Bovendien kan het volgens Von der Leyen als blauwdruk dienen voor gelijkaardige deals met andere transitlanden buiten Europa.

Von der Leyen en Rutte gaven aan dat Tunesië en de EU een intensere samenwerking zullen voeren rond grensbeheer, anti­mensensmokkeloperaties, terugkeer en registratie. ‘We zullen onze coördinatie bij reddingsoperaties verbeteren’, zei ze zondagavond. Al bijna 2.000 mensen stierven dit jaar omdat ze de oversteek maakten, becijferde de Internationale Organisatie voor ­Migratie.

In ruil voor de samenwerking rond migratie beloofde de EU de Tunesiërs meer economische samenwerking, investeringen en een versoepeling van de ‘legale reguliere migratie’. Zo zullen jonge Tunesiërs meer kansen krijgen om te ‘studeren, werken of opgeleid te worden in de EU’. Rutte noemde het akkoord ‘essentieel om meer grip te krijgen op de strijd tegen irreguliere migratie’.

Klopjacht op migranten

Veel details van de deal waren nog onduidelijk zondagavond. Bij de vorige passage van het Europese leiderstrio in Tunis, stelden ze de Tunesiërs 900 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld. Nog eens 100 miljoen zou snel beschikbaar zijn voor grensbewaking en het terugsturen van migranten. Om de eerste problemen aan te pakken kreeg het land direct 150 miljoen. Het uitbetalen van de meeste fondsen hangt af van economische her­vormingen. Saied gaf rond diezelfde tijd nog aan dat zijn land ‘niet de waakhond van Europa zal spelen’ qua migratie.

De Europese zenuwachtigheid rond migratie versterkt de bereidheid van EU-leiders om de vele problemen met zijn regering door te vingers te zien. Saied onderdrukt de oppositie, herschreef in 2021 de grondwet en liet rechters ontslaan die hem tegen de haren in strijken. Journalisten belandden achter de tralies, terwijl de president de haat aanwakkerde tegen Sub-Sahara-Afrikanen.

Hun komst, zei hij in een ­beruchte omvolkingsspeech, is onderdeel van een ‘crimineel plan’ om de Tunesische bevolkingssamenstelling te veranderen. Dat discours zette aan tot klopjachten op migranten. Eerder deze maand werden volgens mensenrechtenorganisaties nog honderden migranten gedropt in afgelegen woestijngebieden aan de grens met Libië en Algerije. Dat gebeurde na ongeregeldheden in de havenstad Sfax, het belangrijkste vertrekpunt richting Italië.

Zondag raakte bekend dat de Libische grenswacht tientallen van hen had gered. Volgens de ­Libiërs hadden de Tunesische ­autoriteiten hen daar achtergelaten zonder water, eten of een dak boven hun hoofd.

Volgens Von der Leyen zullen de maatregelen uit de deal uitgevoerd worden ‘met het volste respect voor de internationale wetgeving’. Het akkoord wordt nu aan alle EU-landen voorgelegd, maar Rutte toonde zich al optimistisch over hun reactie. (blg, rte)