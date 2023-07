Dealer probeert agent drugs te verkopen op Gentse Feesten

Op de Gentse Feesten zijn zaterdagnacht zeven drugsdealers opgepakt. Eén van hen had zijn waren zelfs aangeboden aan een agent in burger. ‘Hij werd daarop meteen opgepakt.’

‘Moet je niets kopen?’ Een dealer koos in de nacht van zaterdag op zondag de verkeerde klant uit het publiek aan Bij Sint-Jacobs, midden in de feestzone. De bezoeker was namelijk een politieagent in burger. De dealer liet discreet weten dat hij onder meer twintig pillen, tien pakjes coke en wat weed op zak had.

‘Een hele snoepwinkel, tenminste voor mensen die daar interesse in hebben’, verklaarde politiewoordvoerder Matto Langeraert zondag op een persconferentie. De agent in burger had wel interesse in zijn waar, maar niet om de reden waar de dealer op hoopte. ‘De dealer werd meteen opgepakt.’

Dezelfde nacht werden nog zes andere dealers geklist door de politie. Er zijn ook een aantal zakkenrollers opgepakt, onder meer één iemand met negen smartphones op zak. ‘Zijn vooral actief op de Vlasmarkt tussen 5 en 7 uur’, zegt de politie. Die zone is de plek waar het langst bier uit de tapkranen vloeit: de feestelijkheden gaan er traditioneel door tot de zon opkomt.

Ondanks een topdrukte met 250.000 bezoekers op één dag en nacht heeft de politie er een vrij rustige zaterdagnacht op zitten op de Gentse Feesten. ‘We noteerden elf kleine vechtpartijen’, zegt Langeraert. ‘69 feestvierders kregen een GAS-boete voor wildplassen.’